Miks see mees peab jälle õhtul külmikust mõne õllepudeli haarama ja selle sisse kaanima?! Selgub, et selleks on tegelikult väga hea põhjus - parem tervis!

Kas oled üks neist naistest, kes kurdab õlut tarbiva mehe üle? Portaal You're Gorgeous toob välja kuus põhjust, miks õlle joomine teeb meie tervisele hoopis head.

1. See on südamele hea - mõistlik tarbimine vähendab südameataki riski.