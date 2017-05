Paul McCartney noorimat tütart võib haruharva avalikkuse ees näha.

Nüüd aga külastas 13aastane Beatrice koos oma kuulsa isaga muusikali “Carousel” näitlejaid ning torkas silma oma isevärki soenguga. Muusikali staari Katherine Jenkinsi avaldatud Instagrami fotol on poisilikul Beatrice’il samasugune hoogne tukk kui tema isal The Beatlesi algusaegadel, märgib Daily Mail.

Beatrice’i ema on McCartney endine abikaasa Heather Mills (49). Muusikul on veel neli last: disainer Stella (45), muusik James (39), fotograaf Mary (47) ja kunstnik Heather (54).