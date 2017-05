ETV2 ja Arengukoostöö Ümarlaud kutsuvad huvilisi homme kell 18 ETV2 keskkonnakuu raames toimuvale linastusele kinos Sõprus, kus saab näha filmi "Vaimude maa".



Saksa dokumentalisti Simon Stadleri filmi "Vaimude maa" peategelased on Namiibia bušmanid ehk sanid, maailma vanimaks peetava Ju/'hoansi kultuuri esindajad. Neil ei lubata enam jahti pidada ja neil tuleb omaks võtta meie "tsiviliseeritud" eluviis. Esimest korda rändab rühm hõimu liikmeid läbi Kalahari kõrbe otse Euroopa südamesse.



Nende kultuuri põnevast vaatlusest saab hoopis lääne elulaadi vaatlus. Soojalt ja humoorikalt näidatakse meie tavasid ning harjumusi nende inimeste pilgu läbi, kel tuleb peagi loobuda oma miljoni aasta vanustest traditsioonidest.



Film võitis 2016. aastal mainekal USA filmi- ja muusikafestivalil SXSW publikupreemia.



Pärast filmiseanssi toimub lühike ekspertide mõttevahetus teemal, kui sarnased või erinevad on kultuurid ja mida meil on üksteiselt õppida. Vestlust modereerib ERRi ajakirjanik Anna Gavronski.



Film linastub kinos Sõprus homme, 9. mail, kell 18.