Olümpiavõitja Jaak Uudmäe sõnul on tema pikk abielu õnnestunud tänu suulisele abielulepingule, millega ta andis naisele võimaluse enda juurest ära minna mõistliku, näiteks kolmenädalase etteteatamisajaga. "Perevägivald on väike haruke suurel puul," rääkis Jaak Uudmäe konverentsil "Miks vägivald armastab vabadust?". "Kui nüüd võetakse juba naised kohustuslikku väeteenistusse, siis see suurendab vägivalda veelgi. Mida need naised siis kodus tegema hakkavad, kui tüli tekib? Perevägivald on mõtestav nähtus. Tõenäosus, et omavahel sattuvad kokku inimesed, kes omavahel ka kokku sobivad, on kaduvväike. Kui selle sammu oled teinud, siis tuleb kohanduda."

"Kohanemisel on põhiline lastetuba – kui su vanaisa oli Buratino ja sina oled Buratino, siis on suur tõenäosus, et sinu järeltulijad on ka Buratinod," märkis Jaak Uudmäe.

"Minu perekonna saladus on see, et ma tegin oma abikaasaga suusõnalise abielulepingu. Miks ma selle lepingu sõlmisin? Me oleme abielus 1978. aastast. Kui me olime mõnda aega koos elanud, siis ma mõtlesin, et pean andma tuge. Minu abieluleping kõlas: ma ütlesin Maiele, et mina tema juurest ära ei lähe, aga kui tema tahab minna, siis ta võib minna mõistliku, näiteks kolmenädalasega etteteatamise ajaga. Seepärast on meie abielu püsinud."