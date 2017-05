Pereterapeut Naatan Haameri sõnul ei tohiks nii palju rääkida naisest kui ohvrist, sest see kinnistab veelgi naise kui ohvri kuvandit ja kasvatab tema jõuetust olukorrast välja tulla.

"Tõepoolest, vägivald on Eesti ühiskonnas suur probleem, eriti kui seda vaadata laiemalt,“ kinnitas Naatan Haamer. "Füüsiline vägivald on see, mis rohkem silma paistab ja sellega meil sageli ka jutt lõpeb. Mees, kes naisele rusikaga silma lööb, paistab silma. Aga naine, kes padjaga lööb meest, ei paista. Eksistentsiaalset vägivalda, kus kellegi väärtused domineerivad kellegi teise üle ja kus naeruvääristatakse teise arvamust, on meil eriti palju. Me peaksime hakkama rääkima vägivallast terviklikult," rääkis Haamer emadepäeva konverentsil "Miks vägivald armastab vabadust?".

"Ka ühe pere sees toimuv vägivald ulatub sageli väljapoole selle pere piire. Näiteks ütleb üks pealkiri Õhtulehes, et mees peksis naist või ema ei andnud oma lapsele süüa. See pritsib meile igalt poolt näkku, isegi tavalise poes käimise ajal. Isegi kui need olukorrad on kontekstist välja kisutud, need mõjutavad meid. Ka internetikommentaaride rida on sageli vägivaldne. Sellesuunaliste hoiakutega ei pidurda vägivalda!" hoiatas Naatan Haamer.

"Kui me mõtleme selle peale, mis aitaks vägivalda vähendada, siis tuleks alustada lugupidamisest ja austusest, mis tähendaks ühiskonna domineerivat hoiakut. See on ka lugu kodust – näiteks kui vaatate televiisorit, siis milliseid kommentaare laste kuuldes ühe või teise inimese ja olukorra peale kuuldavaks teete? Mida ja millise hääletooniga me ennast väljendame?" rääkis Naatan Haamer. "Minu kogemusel õpetajad, kes olid kooli ajal tõelised autoriteedid, olid sageli karmid, aga nad ei väljendanud oma karmust kunagi alandaval viisil, mitte kunagi naeruvääristades. Laias laastus võibki öelda, et meil on Eestis autoriteedikriis. Kes on autoriteet, seda võib justkui materdada. Aga ei mõelda, mida see pikemas perspektiivis kaasa toob."

"Kõige ohtlikum siinjuures on vastandamine. Mehe vastandamine naisele, lapse vastandamine vanematele, õpilase vastandamine õpetajale. See on justkui lõputu patuoina otsime,“ kinnitas Naatan Haamer. "Seejuures ei tohiks näidata kedagi ohvrina, see kinnistab näiteks naise nägemist ohvrina ühiskonnas. Keegi meist ei peaks end ohvrina tundma, sest ohver on võimetu vastu hakkama. Vastupidi, me peame inimestesse sisendama jõudu olukorda muuta."