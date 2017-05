Ilmselt on kõik kuulnud, et sidrunivesi aitab kaalust alla võtta. Tegelikult on olemas aga veelgi efektiivsemaid jooke, mida juua.

Sidrunivesi on üks tuntumaid jooke, mis väidetavalt peaks aitama kaasa kaalulangusele. Selle kõrval on aga veel kolm teistki jooki, mis, koos tervisliku elustiiliga, peaksid kaalulangusele hoogu juurde andma, kirjutab Women's Health Magazine.

1. Kohv - kohv annab energiat ja uuringud kinnitavad, et juues enne trenni tegemist 2-3 tassi kohvi, teed mitu korda tugevamalt trenni.

2. Külm vesi - väidetavalt aitab klaasi jääkülma vee joomine põletada päevas kuni 100 kalorit rohkem.

3. Roheline tee - roheline tee paneb teatavasti rasvad põlema ning uuringud on näidanud, et inimesed, kes joovad rohelist teed, kaotavad rohkem kaalu kui need, kes seda igapäevaselt ei joo.