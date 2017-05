Kuna esimest korda kallimaga linade vahele hullama minek on tundlik küsimus, otsustati uurida, kuidas eurooplased ja ameeriklased selle "probleemi" lahendanud on. Õigemini, kui kiiresti nad selle lahendavad, kirjutab Women's Health Magazine.

Eksperdid kinnitavad, et tegelikult on nii ootamisel kui ka kiirel tegutsemisel omad plussid ja miinused, kuid kokkuvõttes sõltub see kõik siiski inimesest endast ja tema partnerist. Küll aga rõhutatakse, et ootamise puhul õpid inimest paremini tundma ning esimene kord on seetõttu seda erilisem.