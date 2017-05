Brasiiliast pärit 24-aastane Mariana Mendes on pea püsti elus edasi läinud ja hoolimata suures sünnimärgist näol - ta tahab oma eripära ja julgusega inspireerida teisi inimesi. Mariana on õppinud armastama tema näol suurelt ilutsevat erilist sünnimärki, mistõttu teda varasemalt korduvalt kiusatud ja mõnitatud on, kirjutab The Sun. Sageli peetakse suurt sünnimärki esiti tätoveeringuks, kuid seda see pole.

Ta usub, et just see sünnimärk teebki ta nii eriliseks.