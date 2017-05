Kodumaise rõivabrändi Donna Nordica uus kevadsuvine kollektsioon kannab nime Riviera. Brändi sõnul on tegemist hea tuju kleitidega, mida saab kanda hommikust õhtuni, tööl ja vabal ajal.

Kollektsiooni RIVIERA leitmotiivideks on heledamad kevade ja aprikoosised suvetoonid. Uudsete kangastena on kollektsioonis pastelsed pehmed plisseerid, aga esindatud on ka suvepidudele sobivad lillede ja lindudega pehmed trikotaazhid.

Lisaks populaarsele maani hõlmikmudelile on kollektsioonis uusi ning vallatumaid lõikeid, igaühele midagi mõnusat, helget ja tujutõstvat. Samas on kollektsioonis esindatud ka aastaringselt kantev klassika: sinised, mustad ja valged pidulikud plisseerkleidid.