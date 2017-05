Õhtuleht püüdis Kiievi euromöllust kinni Eesti eurolauljad Koit Toome ja Laura Põldvere, kes tänaseks jaganud ohtralt ingliskeelseid intervjuusid. Koit ja Laura olid õnnelikud, et lõpuks saab ka Eesti keeles intervjuud anda ja muigasid, et jutt hakkas kohe jooksma. Eesti delegatsioon on Kiievis olnud peaaegu nädala ning selle ajaga on tehtud nii mõndagi. "Trallile lisaks oleme saanud ka väga head Ukraina toitu nautida. Kerge väsimus on, aga rühime edasi," sõnab Laura. "See on ilmselt intensiivseim nädal mu elus, ma ei hakka saladust tegema. Päevad on 14tunnised ja vahepeal pole olnud aega isegi süüa," sõnab Koit. Muide, Koit võttis "Eesti laulu" möllus ühe kuuga lausa kümme kilo alla! "Jõin rohelist teed ja vett. Loobusin alkoholist, lihast, riisist, kartulist, pastast ja mõnedest asjadest veel. Tunnen end praegu tunduvalt paremini, kui aasta alguses."

Lauljad usuvad, et ägedaimad hetked on veel ees, kuid üks lahedamaid asju seni oli kindlasti pühapäevane punase vaiba üritus. "Oscarite jagamisele iga päev ei satu ja see oli kindlasti sarnane. 250 meetrit punast vaipa oli päris intensiivne," muigab Koit.

Suurimateks erinevusteks varasemate Eurovisioni kogemustega - Koidul aastast 1998 Birminghamist ning Laural aastast 2005 Kiievist - peab Laura näiteks seda, et tänapäeval kasutatakse ülivajalikke kõrvamonitore ning sotsiaalmeedia tõttu on fännidega suhtlemise osa väga intensiivne. "Jah, kui vanasti tegid lugusid ainult mõned suuremad kanalid, siis praegu on kümneid ja sadu portaale. Igaüks võtab mingi osa ajast ja tahaks kõigile ikka vastu tulla. Vahel Mart Normet juba kõrvalt ütleb: "Üks minut veel!"," naerab ta. Nagu me teame, siis Koit võttis Eurovisionile kaasa ka elukaaslase Kaia ning 15. aprillil sündinud pisipoeg Richardi. Koit sõnab, et pojake on möllus kenasti vastu pidanud. "Muidu see polekski olnud võimalik, kui mu ema poleks tulnud appi last hoidma. Mina näen teda kahjuks ainult öösiti, kui me lõpuks hotelli jõuame."