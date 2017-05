Nigeeria president Muhammadu Buhari on sõitnud Londonisse, et ravida haigust, mida on avalikkuse ees varjatud.

Kardetaks, et võimuvaakum riigis võib mõjutada 74aastase Buhari paranemist, kirjutab BBC.

Avalikkusele on napisõnaliselt teatatud vaid, et muretsemiseks pole põhjust ning riigi funktsioneerimine toimub tavapäraselt. Kuniks president oma tervist turgutab, täidab tema kohustusi asepresident Yemi Osinbajo.

Enne Euroopa lendu jõudis Buhari kohtuda ka 2014. aastal Boko Harami poolt röövitud, kuid nüüd vabadusse naasnud Chiboki koolitüdrukutega.