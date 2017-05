Eesti Taksojuhtide Liidu juhatuse liikme Lembit Poolaku hinnangul on taksohinnad praegu niigi ebanormaalselt madalad ja tegu on Taxify katsega turg üle võtta.

"Iga inimene, kes võtab natukene kokku oma isikliku auto kulud ja liidab sinna näiteks juhi töötasu, mis tagaks sellele juhile normaalse äraelamise, siis kujunebki välja ühe kilomeetri hind. Ja kui sellest arvestusest lähtuda, jõuamegi sinnani, et taksohinnad on täna üle mõistuse madalad," leiab Poolak vastuses ERRi uudisteportaalile ja lisab, et kui arvestada kütuse hinnatõusu, siis odava hinnaga teenindades Taxofy juhid ei võida, vaid sõidavad oma sõidukid lihtsalt läbi.

Taxify arendusjuht Martin Villigi sõnul toob sõitude arvu kasv kaasa selle, et kui praegu ootavad juhid palju aega tühja, siis odavamate hindadega on autod rohkem töös, mistõttu juhtide tunnitasu jääb samaks või isegi kasvab.

"Kuni sõitude arv aktiivselt kasvab, vähendab Taxify ka oma teenustasu me kompenseerime oma juhtidele seda, see on ikkagi tasakaalus," lisab Villig.