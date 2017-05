Itaaliast pärit noorel naisel on peigmees, kes ei pane pahaks, et naine pakub seltsi 60-aastasele tohtrihärrale, kes vastu pakub sponsorlust ja kingitusi.

25-aastane Ilham Chocolat räägib, et arst kallab ta kingitustega üle ja ostis naisele isegi oma baari, kirjutab Mirror.

Arst maksab tudengile 2955 eurot kuus, et ta temaga seltskonnas liiguks. Naine kinnitab, et tegu on platoonilise suhtega.