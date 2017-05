Veronika on noor neiu, kes tegi narkootikumidega tutvust juba 15-aastaselt, kui proovis amfetamiini. "Seda süstis mulle üks mees, ma ise ei osanud, kartsin. Minuga koos oli sõbranna, ta palus mind, et ma seda teeks, et ma end süstiks. Vaadates, kuidas nemad end tunnevad, tahtsin ma tõesti proovida," meenutas neiu. "Siis proovisin fentanüüli ühe tüdrukuga, kes tarvitas juba. Ta andis mulle esimesel korral suitsetada ja mul oli väga halb. Ma ropsisin, mul oli õudsalt halb. Siis mulle ei meeldinud. Järgmisel päeval mõtlesin, et proovin veel, ehk mul ei hakka halb. Siis tõmbas see mind endaga kaasa ja hiljem hakkasin ma tarvitama. Süstima hakkasin fentanüüli alles kolm kuud tagasi."

"Roaldi nädal" tõi reedel televaatajani karmid ja reaalsed kaadrid narkosõltaste elust ning kõik sõltlased esinesid saates oma näo ja nimega ning näitasid enda reaalse elu tegelikkust. Eestis on ametlikult 10 000, mitteametlikult pea 20 000 süstivat narkomaani. Fentanüül on arvatavasti üks odavamaid narkootikume, sest ühe doosi saab kätte 10-20 euro eest.

Eesti on narko-üledooside surmade poolest Euroopas esikohal. Eriti tugevalt on meil kanda kinnitanud fentanüül ehk rahvakeeli valge hiinlane, mis levib kõikides ühiskonnakihtides. Vaid ühest annusest võib piisata, et jääda sõltuvusse ning sellest vabaneda suudavad vaid vähesed. Kusjuures kaifi ja surmava doosi vahe on fentanüüli puhul üliväike. Roald Johannson uuris, kuidas on ohtlik mõnuaine saavutanud triumfi meie inimeste üle.

Fentanüüli saab ta kätte üsna kergesti, kuigi enamus ajast on see mingi muu solgiga segatud. Neiu sai diileriga kokku Lasnamäel, Pae tänava Statoilis, kus Mercedesega keskealine mees talle 50 euro eest pakikese ainet müüs. Kokku kulub neiul fentanüüli peale 200 eurot iga päev.

Raha saab neiu enda sponsori käest, kellele ta raha vastu seltskonda ja seksi pakub. Seega pakub neiu paarile inimesele prostitutsiooniteenust.

Fentanüüli suitsetama läks Veronika Staotili tualettruumi. Pärast suitsetamist suundus neiu Wismari haiglasse metadooniravile, kus ta käib iga päev. Tegelikkuses ei tohi korraga fentanüüli tarvitada ja metadooni ravi saada ning haiglas tehakse ka analüüse ning kui tarvitaja jääb vahele kolm korda, aetakse ta haiglast minema. Veronika toob aga valesid analüüse, nagu enamus, et saada ravi ja tarvitada samaaegselt.

Märt on fentanüüli süstinud kümme aastat, kokku on ta süstinud umbes 18 aastat. Kunagi oli mehel pere, kaks last ja töökoht. Praegu elab mees tänaval, rottidest kubisevas varjualuses ning otsib igapäevaselt raha, et narkootikume osta. Raha, mida kulub päevas 60-80 eurot, teenib mees pudelite korjamisega.

(kuvatõmmis/ Kanal 2)

Süstima hakkas mees end keset Tallinna kesklinna, valides vaiksema koha. "Üks asi, mida ma kunagi ei tee, ei viska oma süstalt maha ja nõela murran alati ära ja panen nõela siia sisse. Kuna ma olen ise ikkagi isa, siis ma mõtlen laste peale alati. Enamus narkomaanidest on ikkagi alati viirusekandjad, kas siis HIV-positiivsed või C-hepatiit on igal juhul. Ma olen haige arvatavasti," sõnas Märt.

Märdi sõnul sattus ta allakäigutrepi madalaimale astmele nõrga iseloomu tõttu. "Kui pere juba läheb ära ja sa oled nii nõrk, et ei suuda edasi minna oma eluga ja mul siiamaani, kuigi sellest on juba 12 aastat möödas, kui pere ära läks, ma ikkagi mõtlen sellele perele ja ikkagi süstin edasi," rääkis ta.

Igor oli oma sõbraga tööpäeva hommikul jalgel juba vara ning otsis sooja trepikoda, kus nõel veeni torgata. Mehe taktika on lasta alt kella, kuni keegi heatahtlik inimene ukse lahti teeb.

Süstinud on Igor 7 aastat. "Üldse tarvitan 15 aastat. Alustasin heroiiniga. Väga meeldis," ütles ta. Kraami puhtuses ei saa mehe sõnul kunagi kindel olla, kuid see on diilerite endi huvides, et nad kvaliteetset toodet müüks, sest muidu kunde tagasi ei tule. Süstimise lõpetanud, läheb mees jälle liikvele, et narkootikume otsida. "3-4 tunni pärast on jälle vaja. Suur vajadus. Nii kestab see iga päev, hommikust õhtuni," rääkis Igor.

(kuvatõmmis/ Kanal 2)

Tema enam narkootikumidest kaifi ei saa, vaid süstib ainult selleks, et võõrutusnähud maha ei murraks. "Ma olen "surnud" oma 20 korda," rääkis Igor. Üledoose meenutab ta „arvuti restardi“ tundega. "Aju lülitab välja, kuid sa ei mäleta, kuidas see oli." Ise on ta üledoosist välja toonud 20-30 inimest. Raha kulub mehel fentanüülile päevas nii palju, kui ta suudab seda kokku ajada. "Kui saan miljoni, lasen selle käiku." Tunneli lõpus valgust mees ei näe, tal on elu suhtes tekkinud apaatia. "Ausalt öeldes rõõmu ei tunne ma juba enam ammu."

Kuigi politsei korraldab pidevalt narkoreide, et vahele võtta diilereid, on fentanüülitarvitaja Paveli sõnul aine kättesaamine siiski üsna lihtne. Politseireidi tagajärjel on vaid paar päeva raskem narkootikumi kätte saada, kuid pikaajaline mõju sellel puudub.

Pavel on kunagine hinnatud töömees, puidutisler. Kuid nüüdseks on ta juba 10 aastat hämarates põõsaalustes narkootikume ostnud ja süstinud. Korraga süstib mees poole ainest, kuna muidu läheb liiga paljuks ja ta võib elu kaotada. Kolmel korral on mees ka üledoosi saanud. Pärast süstimist läheb mees poodidesse vargile.

(kuvatõmmis/ Kanal 2)

Oma olukorras süüdistab ta ainult iseennast ning alkoholitarvitamise tagajärejel tekkinud kergemeelsust.