Mailis Reps sai eile kuuendat korda emaks. Poliitik Mailis Repsi ja vandeadvokaat Agris Repšsi teine tütar saab nimeks Charlotte.

"Tütar Charlotte on hetkel teravdatud arstliku tähelepanu all. Väga palun kõigil heasoovijatel ja meedial olla mõistvad ning anda meile praegu rahu. Annan täpsemat infot, kui asjaolud seda võimaldavad," edastas Mailis Reps täna teate avalikkusele.

Charlotte'i ootavad peres ees 13-aastane Richard, 11-aastane Elizabeth, 10-aastane Karl Robert, 5-aastane Henry Roger ning 3-aastane Frederick.

Haridusminister Mailis Reps on intervjuudes öelnud, et ta soovib haridusministrina edasi töötada, kuid seab lapse esimesele kohale. Nii rääkis ta mõned nädalad tagasi Delfile, et pole välistatud ka selline sündmuste kulg, kus peaministril tuleb tema asemele leida uus haridusminister.