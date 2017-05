Iiri politsei uurib, kas briti koomik Stephen Fry sai tele-eetris hakkama jumalateotusega.

“Miks ma peaksin lugu pidama kapriissest, alatust ja rumalast jumalast, kes loob maailma, mis on niivõrd ebaõiglust ja valu täis?” küsis Fry telesaates “The Meaning of Life”.

Näitlejalt küsiti saates, mida ta jumalale ütleks, kui talle selline võimalus peaks avanema. “Ütleksin: “Laste luuvähk, no mis värk sellega on? Kuidas sa julged luua maailma, kus on nii palju õnnetust, mis pole meie süü?” vastas Fry. “See pole aus. See on läbi ja lõhki kurjast.”