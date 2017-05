Eurovisioni esimene poolfinaal toimub Kiievis juba täna õhtul, kui lavale astub 18 poolfinalisti, kelle seas näiteks suurfavoriit Rootsi, kuid ka põhjanaabrid soomlased ning lõunanaabrid lätlased.

EUROVISIONI I POOLFINAAL:

1. ROOTSI: Robin Bengtsson "I Can't Go On"

2. GRUUSIA: Tamara Gatšetšiladze "Keep The Faith"

3. AUSTRAALIA: Isaiah "Don't Come Easy" 4. ALBAANIA: Lindita "World" 5. BELGIA: Blanche "City Lights" 6. MONTENEGRO: Slavko Kalezić "Space" 7. SOOME: Norma John "Blackbird" 8. ASERDAIDŽAAN: Dihaj "Skeletons" 9. PORTUGAL: Salvador Sobral "Amar Pelos Dois" 10. KREEKA: Demy "This is Love" 11. POOLA: Kasia Moś "Flashlight" 12. MOLDOVA: Sunstroke Project "Hey Mamma" 13. ISLAND: Svala "Paper" 14. TŠEHHI: Martina Bárta "My Turn" 15. KÜPROS: Hovig "Gravity" 16. ARMEENIA: Artsvik "Fly With Me" 17. SLOVEENIA: Omar Naber "On My Way" 18. LÄTI: Triana Park "Line"