Taxify langetas hindu ja lasi välja ka uuendatud äpi. Mõlemad on välja mõeldud küll klientide heaolu silmas pidades, kuid kahjuks töötavad siiani pigem vastupidi.

Kuuldavasti on mitmed juhid arvamusel, et sellise raha eest pole mõtet enam tööl käia. Kliendid ei ole rahul äpiga, mis on mitmete tellijate hinnangul muudetud pigem keerulisemaks ning ebamugavamaks.