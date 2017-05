Kuuldavasti on mitmed juhid arvamusel, et sellise raha eest pole mõtet enam tööl käia. Kliendid ei ole rahul äpiga, mis on mitmete tellijate hinnangul muudetud pigem keerulisemaks ning ebamugavamaks.

Pahane kasutaja kirjutab: "Te olete hetkel turuliidrid kuid käitute nagu igavesed teised. Miks on see nii? Kas te arvate, et endast kehvemaid konkurente kopeerides jõuate te esimesest kohast kõrgemale või madalamale? Kas ei peaks mõtlema enne sellele, miks te olete esikohal just SIIN TURUL? Äkki just sellepärast, et teil oli kasutajasõbralik keskkond ja tellimisviisid, kus nägi millise autoga sa tahad sõita jne. Kas teie statistiline analüüs ütles, et kui inimesed on millegi vastu, siis selle asja peab ära tegema? Kas te turgude erinevusi ei ole läbimõelnud, et Eesti pole nii palju taksosid kui mujal maailmas, kust te seda jama kopeerite ja neid kategooriatesse panna on lauslollus. Küsige endalt veel mitu enesekriitilist küsimust ja tehke sellest järeldused!

NB! Olen Teie äriklient ja sõidan u 50 korda kuus. Ärikliendina näen vaid juhte, kes on samuti firmad (ehk näen 2 korda vähem taksosid äppis). Lisaks ärikliendina pean kirjutama ka ennem sõitu sõidupõhjuse, mis võtab täpselt nii kaua aega, et keegi teine selle takso võtaks ära."

Teine lisab: "Kas see tähendab nüüd seda, et kiire takso tellimine ei ole enam garanteeritud? Kui Uberiga oli vaja näiteks juba 8 minuti pärast olla sihtkohas ja see saabus alles 10 minuti pärast, kuna ise ei saa valida taksot ja antakse üks suvaline ette, siis kas Taxify kliente ootab ees sama saatus? Või äkki on sellele mõni mõistlik lahendus?"