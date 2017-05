Lesk Rose Marie Gill tunnistas oma avalduses, et leidis abikaasa kodust pooduna. Rose Marie sõnul kannatas Craig 25 aastat tinnituse ehk kõrvade kumisemise all. Tervisehäda põhjustas unetust, mis muutus viimasel kolmel aastal eriti piinavaks. Ühel hetkel ei suutnud kolme lapse isa seda enam taluda.

Muusikaringkondi on raputanud legendaarse Briti indie-ansambli Inspiral Carpets trummari surm.

“Tinnitus läks nii hulluks, et Craig ei jaksanud enam. Ta ei uskunud, et tema kõrvakuulmine võiks eales paraneda. Selle asemel, et abi otsida, valis ta novembris kõige kurvema ja traagilisema lahenduse.”

Pereliikmetele ja kolleegidele tuli Gilli enesetapp täieliku üllatusena, sest ta polnud lähedastele oma hädadest rääkinud.

“Craig ei läinud arsti juurde. Tema surm oli perele ja sõpradele šokk. Me poleks iial uskunud, et ta endale käe külge paneb. Tööl läks tal hästi ning meil polnud vähimatki süüd tema hakkamasaamises kahelda.”