Aastate jooksul arenenud suhe näib õitsevat tänini. Seda kinnitavad mitmed romantilised fotod, millel paar teineteisele suudlusi jagab. "Temata ei oleks ma see, kes olen," ütes Macron pärast esimest võidukat hääletusvooru aprillis.

Brigitte Trogneux on naine , kes tõusnud keeleõpetaja ametikohalt Prantsuse esileediks.

Macron on varem öelnud, et kui ta võidab valimised, et ei kaasa ta oma abikaasat administratiivtöösse.