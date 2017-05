Modell Beatrice postitas eile sotsiaalmeediasse abipalve, et tabada teismeliste kamp, kelle hulgas olnud vene keelt kõnelev roosade juustega neiu ründas tema noorimat tütart Umat, kui tüdruk Kalamaja Rimi ees poodi läinud isa ja venda ootas.

"Minu noorim laps rääkis üleelatud juhtumist: reede õhtul poole seitsme paiku käisid nad koos isa ja vennaga kalamaja Rimis. Uma jäi tõukerattaga õue ootama, siis ilmus kolm 14-15 aastast last, kes, kõnelesid vene keeles, kaks poissi ja tüdruk. Tüdruk roosade juustega ja punase nokamütsiga läks Uma selja tagant mööda ja andis kõva löögi tagant vastu pead!!!," kirjutab šokeeritud Beatrice oma Facebooki seinal.



"Loomulikult Uma ehmatas ja oli ka valus – küsimuse peale vene keeles, et mille eest? Vastust roosade juustega tüdrukult ei saanud. Veidi aja pärast läks tüdruk poodi ning möödudes Umast lõi teda uuesti… Tütre küsimuste peale, et miks ta teda lööb ja mille eest vastust ei saanud," kirjeldab ta juhtumit.

Pealtnägija, anna endast märku!



Kuigi oli üsna rahvarohke aeg, siis mitte keegi Beatrice' sõnul ei teinud välja ega ka sekkunud. "Peale ühe välismaalasest mehe, kes nägi Umat nutmas ning väheke ka seda ebameeldivat vahejuhtumit. Tänu tema vahele astumisele jättis see tüdruk Uma rahule ja läks koos sõpradega minema. See härrasmees jäi Umaga ning lohutas teda kuni isa ja vend poest väljusid."

Tuntud modell kirjutab, et väga kurb oli seda lugu kuulata. Kõige hullem olevat aga see, et laps ütles, et ta ei julge enam üksinda käia õues kedagi oodata ja üldse kardab kõiki inimesi! "Tema sai vapustuse, mina ka," kurvastab naine.

Kahjuks kaamerad Kalamaja Rimi poe ees puuduvad ja nii pöördubki murelik ema avalikkuse poole. "Võibolla keegi sattus seda pealt nägema – võtke palun ühendust!" kutsub ta üles pättide kohta infot andma.