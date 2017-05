Proovi järele ning telli koostisained endale mugavalt koju Coopi e-poest. Eeltäidetud ostukorvi leiad SIIT.

Ütlemata hõrk roog, mida on suisa kahju teisega jagada. Aga öeldakse, et jagamise rõõm on see kõikse suurem.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

tursafilee 300 g

till 1 punt

sool

või 50 g

kooritud krevetid 100 g

kõvaks keedetud muna 2 tk

1. Eemalda tillioksad varrest. Lõika tursk kaheks ja aseta pisema poti põhja. Raputa peale sool ja vala vett, nii et see kala katab. Lisa hulka tillivarred. Kata pott kaanega, lase vesi keema, alanda kuumust ja lase tasasel tulel podiseda umbes 5–6 minutit.



2. Samal ajal haki tillioksad, munad ja krevetid. Sulata potis või. Lisa till, muna ja krevetid ning kuumuta minutike.



3. Jaga kala kahele taldrikule ja vala peale munakrevetisegu. Soovi korral serveeri kõrvale keedetud kartulit.

Valmistusaeg ca 20 min

Retsepti allikas: Toidutare