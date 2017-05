Prantsusmaa presidendivalimistel Emmanuel Macronile kaotanud Marine Le Pen võib üritada uue poliitilise liikumise loomist. Lisaks on ta oma eelnevates kõnedes maininud, et pole võimatu senise partei nime muutmine, kuna see võis olla takistuseks nii mõnegi hääle saamisel.

Le Pen on ka rõhutanud, et kui valituks osutub Macron, saab temast peamine opositsioonijõud riigis, vahendab BBC. Väljaande analüütiku sõnul võib see nii olla, kuid siiski väga nappi aega. Le Peni laialdaselt kritiseeritud tõekspidamised seavad kahtluse alla tema võimalused saada tulevikus enda poolele senisest suuremat osa valijaskonnast.

Lisaks on Marine Le Peni parteil ainult kaks parlamendiliiget 577 hulgas.

Ta on võimalus seda tulemust parandada parlamendivalimistel juunis, kuid spetsialistid peavad poliitiku baasi liialt nõrgaks, et sellest tõelise opositsiooni jõud võiks kasvada.

Üks kahest paralamendiliikmest on muideks Le Peni vennatütar, 27aastane Marion Marechal-Le Pen, kes on üha enam populaarsust kogumas.

Pole ka võimatu, et Le Pen noorele sugulasele juhipositsioonil üha enam ruumi teeb.