Suhted naistega kerkivad esile mõlema soo esindajail, olgu need siis lähi- või töösuhted. Pole välistatud, et pead korduvalt olema nõuandja rollis, kuid ürita mitte oma tahtmist peale suruda ning kuula kõiki osapooli. Tööl võib sind oodata uus ametikoht või isegi uus tööpakkumine.

Langetada tuleb valik, seda eelkõige armuelus. Eelmise nädala mõjutused kandusid sellele nädalale üle ning pead otsustama, kas lähed edasi südame või mõistuse soovist lähtudes. Mõlemad valikud näivad praegu head, ent lähtu otsuse tegemisel pigem sellest, kuivõrd näed end pärast valimist viie, kümne või isegi kahekümne aasta pärast.

KAKSIKUD

Kas vaatad asjadele südame või mõistusega? Sulle tuletatakse meelde, et kuigi süda teab sageli paremini, mis on meile hea, tuleb teinekord kasutada ka mõistuse häält − vahel on see isegi ülimalt vajalik. Valikute tegemisel on antud kaart heaks näitajaks, et suudad nüüd senisest paremini langetada otsuseid.

VÄHK

Armastuse või töö otsijad põrkavad praegu kokku rohkete konkurentidega, kelle olemust või tulemusi nähes tahaks alla anda. Ära karda võidelda, sest sul on midagi, mida pakkuda ja olla edukas, ent tulemuste nägemiseks peab proovima tegutseda, olgu see siis armastuses või karjääris. Mida rohkem enda võimetesse usud, seda edukam oled.

LÕVI

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotu. Kasuta seda aega koduga seotud tegevusteks, sest just need paistavad kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

NEITSI

Tahaksid kõike, aga siis ei taha enam midagi, siis jälle kõike, siis … Just uisapäisa ringi tormamine toob sulle sel nädalal pigem kahju kui kasu. Võid langetada järelemõtlemata otsuseid nii töö- kui eraelus, ent liigkiired eitavad-jaatavad vastused ei pruugi hiljem loodetud kasu tuua. Oht on konfliktideks eraelus, seega mõtle enne üheksa korda, kui suu avad.

KAALUD

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida (lähi)tulevikus teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks. Kui otsid tööd, võivad sind ees oodata põnevad koolitused või mõni hea pakkumine.

SKORPION

Sel rahulikul nädalal ära võta ette kümmet eri asja, vaid puhka ning mõtle rahulikult järele, mida oled teinud, millised on väljavaated ning kuhu tahaksid liikuda. Kui teised soovivad sulle nüüd midagi peale suruda, ära allu provokatsioonile, isegi kui tunned, et peaks selle järgi talitama. Võta see nädal iseenda jaoks ning ära alusta uusi asju.

AMBUR

Tavapärasest rohkem mängib sinu elus nüüd rolli saatus – võid küll ise üritada tegutseda, kuid tulemused sõltuvad suuresti sellest, kuidas oled varasemalt käitunud või mõelnud. Kui mõni olukord "tahab" kangesti juhtuda või inimene sinu ellu tulla, ära pane kätte ette, vaid võta see/ta vastu, kuna nii on määratud.

KALJUKITS

Isiklikus elus võid tunda, et puudu jääb tähelepanust, imetlusest ja austusest, kuid mõtle hoolikalt järele, kas sa ehk ei nõua liiga palju. Kõik ei suuda pidevalt olla valmis sind kiitma ning alati pole ka põhjust. Küsimus on pigem eneseuhkuses. Tööelus tahad samuti rohkem tunnustust, kuid siingi jäta meelde, et edusamme tuleb kiita siis, kui need on märgatavad.

VEEVALAJA

Üldiselt peaks sel nädalal pöörama rõhku kõiksugusele koostööle. Sinu edu võtmeks ja õppetunniks saabki selle perioodi jooksul kuldse kesktee leidmine nii tööl, kodus kui iseendas. Küsi abi, kui sa midagi ei tea või oska ning ole ka ise lahke nõu jagama.

KALAD