Tallinna linnapea ametis olev Taavi Aas ei tea enda sõnul, kes on linna kauase partneri ja äsja magusa miljonihanke võitnud firma Signaal Küprosele varjunud omanik ning Signaali esindaja väldib küsimustele vastamist, edastab Äripäev.

Küprose kohalikust äriregistrist vaatavad vastu seal registreeritud liiklusmärkide ja teekatte märgistuste firma ASi Signaal TM emafirma Luce Invest Limited omanikeks märgituna vaid järgmised offshore-firmad ja kohalikud esindajad, kes varemgi maksuparadiisidesse registreeritud firmade hingekirjades figureerinud.

Aas jättis vastamata küsimusele, kas see on tema meelest eetiline, et Tallinna maksumaksjatel pole võimalik kontrollida, kellele linn miljoneid eurosid nende raha maksab, paludes esitada see hoopis riigikogule. Ta möönis, et sellise teadmatusega kaasnevad erinevad riskid, näiteks korruptsioonirisk.

Signaal võitis märtsis järgmiseks viieks aastaks kogu Tallinnas liiklusmärkide, fooride ja teekattemärgistuste paigaldamise-hooldamise hanke, mille maht on linna transpordiameti hinnangul 5-8,5 miljonit eurot.