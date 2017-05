Iga suguvõsa kokkutuleku tuumiku moodustavad 40-le lähenevad prouad, kes räägivad hapukapsavedelikudieedist, eliitkooli jaoks liiga andekatest lastest ja ülbeks läinud küünetehnikutest. Kui onu Heino, rustikaalse huumorisoone ja selge maailmavaatega mees – kelle motoks on "Nalja peab saama. K***i ka!" – viimaks kohale jõuab, leiab ta mainitute kõrvalt eest veel palju toredaid hõimlasi. Kes on vähemalt sama stereotüüpsed arvamusliidrid kui onu Heino ise. Siin nad on.

Tädi Helju teab tõde Rail Balticust

Tädi Helju on onu Heino õde, selge silmavaatega naine. Tere asemel ütleb ta lihtsalt: "Süüriast on sisse võetud kümme pagulasperet, millest kahes on pandud naised põlema. Mis see teeb siis – 20 protsenti hoolega välja valitud nii-öelda meespõgenikest on naisesüütajad! Ja siis nad vabandavad, et eesti peredes esineb kah perevägivalda! Ptui! Aga rääkida sellest ei tohi. Nii Delfis kui Õhtulehes ei lasta minu kommentaare enam üleski.

Nüüd siis ehitatakse ma-ei-tea-mis-miljardite eest raudtee. Milleks? Aga vaat selleks, et saaks Virumaalt fosforiiti ja põlevkivi ja mis ta oli… kildagaasi Merkelile viia.