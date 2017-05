"Kui oled jätnud seljataha kümneid kontserte, siis võid ühel hetkel avastada end lavalt lihtsalt sõnu ära vuristamas," tunnistab 2016. aasta enim kuulatud albumi "Tuule tee" välja andnud räppar Tom-Olaf Urb, lavanimega Reket. Kõige suurem katsumus kontsertide andmise ja albumite avaldamise juures on jääda värskeks. Muusik, kes andis hiljuti välja uue albumi "Super ei", ütles, et plaadi idee sündis elust enesest: "Ühel hetkel avastad, et inimesi huvitab rohkem, mida sa sööd või millist mütsi sa kannad, kui see, millist muusikat sa kirjutad. Sellest sündiski "Super ei" kontseptsioon, milleks on muusika loomine ilma suurema mölata."

Ent räppar möönis, et muusikaalbumiga on tal tugev isiklik side: "Eks looming ongi ühtpidi nagu su enda laps. Ise oled ta loonud ja maailmale kinkinud ning loodad, et maailm võtab ta omaks ja näeb teda nii, nagu sina. Päeva lõpuks on see kõik lihtsalt muusika ja ei tasu pead norgu lasta, kui kellelegi see ei meeldi või keegi ei huvitu sellest."

Kuigi muusikat võtab räppar pigem hobina ning päriskirg ja -kutsumus pole see alati olnud, tunnistab Tom-Olaf: "See tundub tänaseni väga sürrealistlik, et just muusikaga tegelemine hoiab mind elus." 32aastane räppar selgitab, et muusikategemise juurde jõudis ta juhuslikult. "Käisin nooruspõlves palju räpipidudel, sest see oli stiil, mida mina ja mu sõbrad enim fännasime. Ühel üritusel, aasta võis olla 2001 või 2002, pakuti osa võtta nii-öelda avatud mikrofonist. See tähendas, et kõik soovijad said oma riime laval teistele esitada. Proovisin ka. Tuli päris hästi välja ja jäin edasi praktiseerima." Kuid ega leib lauale iseenesest tule ning suurimaks katsumuseks peab räppar jääda kogu kontserdimöllu ja tuuritamise keskel värskeks: "Kui oled seljataha jätnud kümneid kontserte, võid ühel hetkel avastada end lavalt lihtsalt sõnu ära vuristamas. Siis pead mõtlema, kuidas oma kava taas enda jaoks põnevaks teha, milliseid emotsioone soovid publikus tekitada ning kuidas seda kõike saavutada." Räppar möönab, et muusika kirjutamine, stuudios käimine, lindistamine ja tuuri organiseerimine nõuavad tõsist tööd, kuid parajalt lõbus on ka. "Laval saab kõvasti nalja, teeme huumorit ja lahutame meelt nii, nagu oskame!"