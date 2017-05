Algul publik vaikis. Kaks kaunitari seisid Vaheri lähedal ja näitasid rahvale suurest stopperist jooksvaid sekundeid. Pärast 94. sekundit hakkasid pealtvaatajad juubeldama, mis asendus aga vaikiva hämminguga, kui selgus, et mees ei kavatse niipea nööri küljest lahti lasta.

Iga minutiga läksid kõigil silmad suuremaks ja iga mööduv sekund tõi endaga kaasa julgustavaid hõikeid.

"Pea vastu!"

"Jaksad veel!"

"Ei anna alla!"

"Appi, kas tal hambad suust välja ei kuku?" kõlas esimesest reast lapsehääl.

Pärast neljandat minutit lõpetas Vaher rippumise. Lõplik aeg ja uus rekord oli 4 minutit ja 12 sekundit. Rahvas juubeldas ja aplodeeris.

"Ma oma südames lootsin rippuda kolm minutit ja kakskümmend sekundit. Kui korraldajad lootsid, et ma hoian 100 sekundit Eesti sünnipäeva puhul, siis minu mõte oli, et kui oleme olnud 100 aastat vabad, siis hoiame sellest otseses mõttes küünte ja hammastega kinni," rääkis Vaher pärast saavutust.

"Eile, kui me tegime siin katsetust, siis oli päris kõva tuul ja ma kardan, et ma isegi võisin veidi külmetada, aga täna läks kõik õnneks hästi. Ma poleks ise uskunud, et mul nii hästi läheb. Alguses ongi raske, aga kui enda rekord ületatud on, siis ei ole enam muud kui rõõm, sest iga sekund on ainult boonus."

Küsimusele, kas tal on plaan ka kunagi seda rekordit ületada, vastas Vaher kahtlevalt.

"Mul on pigem muud mõtted. Tahaks nii teha, et ma hoian kinni ja siis tõstetakse mind helikopteriga üles. Ma hakkasin seda asja juba vaikselt ajama ja siis sain teada, et Euroopas nii ei tohi," seletas ta.