"Teine lavaproov läks palju paremini. Saime kõik väikesed asjad ja isegi mõne suurema asja korda," kiidab Eurovisioni lauluvõistluse Eesti delegatsiooni juht Mart Normet pärast Koit Toome ja Laura Põldvere laupäevast teist lavaproovi.

Esimese lavaproovi tegid meie eurolaulikud Koit (38) ja Laura (28) Ukrainas Kiievis möödunud nädala kolmapäeval. Siis ütles Normet, et asju pidi timmima. Eestlased said tookord ettenähtust rohkemgi lavaaega ja peamine oli paika saada see, kuidas telepildis paistaks, et meie lauljad on laval ühtaegu koos ja lahus. "Praegu on lavaesitus juba selline, et pole probleemi," sõnab Normet nüüd ja ütleb, et põhimõtteliselt võiks juba lavale minna.

ESIMENE PROOV: Nii nägid Koit ja Laura välja kolmapäeval esimeses lavaproovis. Siis leidis Eesti eurotiim, et üht-teist on vaja veel muuta. (Andres Putting / Eurovision.tv)

"Praegu räägime ainult paarist parandusest – mis nurga alt mis kaamera võtab –, aga need ei mõjuta üldpilti kuidagi. Ajame lihtsalt mõne detaili veel korda, et kõigil oleks kindlam ja parem tunne. Praeguseks näeb see välja väga tugev ja ühtlane number."

Mart sõnab, et produktsioonitiim oli kenasti eestlaste etteantud näpunäidete järgi palju muutusi teinud. "Liikuva pildi tegemine on väga paljus rütmi küsimus ja selle täpseks saamine on tõeline kunst. Eks nad on seal juba päris hästi seda rütmi tabanud ja meie lugu hingab juba visuaalselt. See on hästi oluline."