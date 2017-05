Jäär Marsi ja Neptuuni kvadraat (mõjub umbes 19. maini) võib külvata segadust ja tekitada arusaamatusi. Aeg on sobiv ilu ja kunstiga seotud ettevõtmisteks, loominguks kõige laiemas mõttes. Ebasoodne äriasjadeks ja suuremateks kulutusteks.

Sõnn Kui oled oma tööd ja tegemised viimasele minutile jätnud, oled nüüd suures ajahädas. Samas on päev üsna soodne igapäevatööga seotud suuremate muudatuste tegemiseks. Ettevaatust nii liikluses kui ka loomadega!

Kaksikud Hetkel võib sinu probleem olla selles, et toetud liialt oma sõprade ja tuttavate arvamusele. Sa ei suuda iseseisvalt otsustada – aga miks? Ega siis teised sinust targemad ole.

Vähk Tasuks mitte sekkuda asjadesse, millest sul puudub selge ülevaade. Arusaamatused ja vääritimõistmised on kerged tekkima. Oma rahal ja varal hoia silm peal!