Merike kirjeldab, et viimati käidi tiiki puhastamas kümme aastat tagasi ning siis toodi välja prahti ligi kahe tonni jagu. "Ma arvan, et neid tonne tuleb enam-vähem sama palju," ütleb ta ja osutab tiigist välja taritud betoonprügikastidele, mida mõne tunniga on kogunenud hulgi.

Peale prügikastide ilmub vee alt nähtavale pakendeid ja veel avamata pudeleidki. Oll leiab džinnipurgi. Vaevalt veepinnale jõudnud, hüüab: "Ma ei saa aru, kuidas ma kogu aeg vee alt alkoholi leian! Hõbepabergi on peal! See on kolmas juba!"

Nähtavus on halb

Võidurõõmsalt annab ta purgi kaaslastele ja sukeldub taas, et otsida mingit suuremat eset, mis meenutab ühele tuukrile vanni, teisele hoopiski seifi. Vesi on aga nii sogane, et seda tiigi põhjast enam ei leita. Merike selgitab, et Snelli tiigi põhi on kaetud muda ja vetikatega ja seepärast on vees nähtavus halb. "Kõik need mudased kohad ongi sellised, kus sa ei näe – lähed käsikaudu," selgitab ta.

"Täna on selles mõttes hästi, et vees on kümme-üksteist inimest, nad ei sega üksteist ega aja seda muda õudselt üles."

Veepinnale ilmuvad tuukrid kurdavad vahetpidamata, et vee all ei näe nad mitte midagi. Peale oletatava vanni kaob nende silmist veel mitu prügikasti ja otsimine ei too tulemusi.

Tiigis olevat ka auto

Kuidas siis prahini jõuda? "Pudeli tunneb ära: kui midagi heledamalt vilgub, siis see on näiteks klaas," selgitab Rene.

Tänaste uhkemate leidudena toob ta välja jalgratta ja ketaslõikuri. "Üks kohver oli ka," teatab ta.

Kui tuukrid söövad talgusuppi, veavad abilised veest välja taritud ostukäruga prahi prügikonteinerisse. Nad teavad, et veest on välja tõmmatud üle kolmekümne prügikasti ja tõenäoliselt on tiigipõhjas sama palju prahti veel, kui juba konteinerisse veetud. Kuigi sukeldujad olid kuulnud, et tiigis on ka auto, siis laupäeval seda ei leitud.

