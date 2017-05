"Vene keele viimine kohtusüsteemi, venekeelse hariduse kaitsmine eestistamise eest, peaministri Peterburis käik otsitud ettekäändel, Yana Toomi Krimmi ja Süüria soolo puhul silma kinnipigistamine, plaan ühendada Ida-Virumaa omavalitsused nii, et enamikus hakkaks domineerima vene keel – see rida pikeneb sügiseste valimiste lähenedes kindlasti vähemalt kaks korda."

Kes on Helme sõnul öelnud a, peab ütlema ka b. "Vene valijaskonna ees pugemine viib vältimatult selleni, et Kreml saab enda kätte mugavad hoovad, mille abil nii Tallinnas, Ida-Virumaal kui ka riigis võimul olevat Keskerakonda kasutada oma eesmärkide saavutamiseks. Sest elu ei lõpe ju omavalitsusvalimistega. Tulevad ka riigikogu valimised ja siis on vaja jagada uusi lubadusi ja teha uusi kummardusi," sõnab Helme.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul Tallinna teenetemärgi kandidaadiks esitatud Aleksei Semjonovit tunnustanud nii presidendid kui ka ministrid ja ta on Tallinna tunnustuse ära teeninud, vahendab ERR. Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et tema poleks Semjonovit Tallinna teenetemärgi kandidaadiks esitanud. Semjonov on oma tegevusega figureerinud kapo aastaraamatutes, kus Semjonovi töökohaks olevat Inimõiguste Teabekeskust on nimetatud üheks Venemaa mõjutuspoliitika peamiseks tööriistaks Eestis.