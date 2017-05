Venemaa meedia andmetel levib juba ainuüksi märtsi seisuga 130 lapse elu nõudnud mäng peamiselt kohalikes suhtlusvõrgustikes ja sellel on palju nimesid – levinum on "Sinivaal". Mänguga liitunud noor saab endale juhendaja, nn kuraatori, kes annab talle ülesandeid ja nõuab tõestust nende täitmise kohta. Enamasti ootavad juhendajad liituma eluga ummikussejooksnud ja masenduses teismelisi ning üritavad neid mängu lõpuks ärgitada enesetappu tegema. Õhtulehega ühendust võtnud neiu räägib, et tema leidis mängu Venemaa VKontakte võrgustikust ja suhtles oma juhendajaga inglise keeles. End Cedricuna tutvustanud mees andis talle kolme tunni jooksul viis ülesannet. Tavaliselt seda nii kiires tempos ei tehta. Neiu suutis temaltvälja uurida, et igale juhendajale antakse keskmiselt kümme mängijat. Kui noor tahab mängust lahkuda, siis kuraatorid hakkavad nende psüühikaga manipuleerima või santažeerima. "Hakatakse ähvardama, et sind või su pereliikmed tapetakse ära," kurdab neiu.

Kui ta otsustas selle täitmisest loobuda, hakati teda ähvardama ja öeldi, et nende inimesed leiavad ta üles. "Nad hävitavad su. Nad ei tee sinuga nalja."

Sinivaala mäng kestab tavaliselt 30 päeva kuni 50 ülesandeni. "Viimasel päeval saad sa ülesande kas hüpata kõrgelt alla, ennast üles puua või rongi ette heita," räägib neiu.

Kui mängija on juba kirjutanud enda käele salakoodi, siis pühendatakse ta vaalaks ja see tähendab kõikide reeglitega nõustumist – taganemisteed ei ole. Ka peab mäng jääma saladuseks.

Neiu oletab, miks paljud noored on enesetapu teinud – neid sunnitakse saatma endast alasti pilte ja kui nad keelduvad jätkamast, ähvardatakse nende avalikesse portaalidesse levitamisega ja nii tekib suletud ring. "Noored hakkavad kartma ja mängivad edasi."

"Sinivaala" väljakutset katsetanud ja sellest pääsenud neiu räägib, et talle õpetas mäng, et noored lähevad liiga kergekäeliselt idiootsustega kaasa.

"Miks noored arvavad, et see on popp? Ei ole! Täpselt nagu mäng "Jookse või sure" (vt 1. aprilli Õhtulehte). Kas tõesti nad tahavad teha haiget oma vanematele, kes on neid kasvatanud ja kes neist hoolivad, oma sõpradele-tuttavatele? Mida nad sellest saavad?" küsib noor naine, kes on väikelapse ema.

"Mina ei sooviks kunagi üle elada seda, mida tunnevad vanemad, kes on selle mängu tõttu kaotanud oma lapse."

Ta palub vanematel oma laste veebitegevusel silma peal hoida.

Noored otsivad põnevust

See, et teismelised otsivad põnevust, on kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul tavaline. Vahel tähendab see päris eluohtlikke asju. Mis lapsele või täiskasvanulegi paistab hirmutav, võib noorukile tunduda erutav. "Aju otsib sellist stimulatsiooni, kuid ajuosad, mis käitumist ja samuti tundeid-mõtteid juhivad, ei ole veel välja arenenud, et saaks mõelda tagajärgedele ja asjaolusid korralikult läbi kaaluda."

Tema arvates võib mänguga liitujate puhul osal juhtudest olla tegu noorte inimestega, kes keskmisest sagedamini mõlgutavad tumedaid mõtteid, keda peibutavad surmaga seotud. Millised on mängu loojate ja kuraatorite motiivid, ei oska Oidermaa häid hüpoteese pakkuda. "Igal juhul on see kriminaalne tegevus, millest võib ju motiive otsida, kuid õigustusi küll mitte."

Psühhiaater Jüri Ennet, lapsevanem ja vanaisa, ütleb, et lastel-noortel on kesksel kohal soov kuuluda mingisse rühma ning tore, kui see oleks saladuselooriga kaetud. Pole oluline, kas see on reaalne või virtuaalsusega saavutatud kuuluvustunne. "Kui on aga selles osas puudujäägid: valitsevad kodused ebakõlad, tülid, tõrjutus, turvatunde nõrkus, koolikius ja meie-tunde asemel individualism, empaatia puudumine, lapsevanematel on tööl probleemid, mis peegelduvad kodustele, lastel jne, siis on ju loogiline, et laps võib kergesti sattuda pseudo-meie rajale," loetleb Ennet põhjusi, miks võidakse sellise mänguga liituda.