Lapsena veokirataste alla jäänud kalmistuvaht Viktor teab elu hinda.

Aastaid tagasi ostis 10aastane Valerik kioskist jäätise ja tormas bussi peale. Poiss unustas, et sõiduteele astudes jääb ainult vasakule vaatamisest väheks, ja õnnetus oligi käes. "Veok lohistas mind endaga sadakond meetrit kaasa," meenutab Valeri.

Seda meenutama ja juhtunust rääkima pani Valeri 2015. aastal Tallinnas Vabaduse puiesteel juhtunud avarii, milles veokirataste all hukkus 13aastane koolipoiss. Politsei ja prokuratuur jõudsid pärast pikka arutelu järeldusele, et see oli halbade asjaolude kokkulangemise tõttu juhtunud liiklusõnnetus, kus ei saa kellelegi süüd ette heita. Hiljuti tõstis teema üles "Pealtnägija", kus hukkunu perekonda esindav liiklusjurist Indrek Sirk sellise järeldusega ja juhi vastutusest pääsemisega ei nõustunud.

"Vanemate valu ma mõistan, see on ränk ja lapse kaotus jääbki haiget tegema. Aga teistele, kes ainult oletavad ja arvavad – saage ometi palun aru, taolisi juhtumeid ei nimetata ilmaasjata õnnetusteks ning ei ole mõtet süüdlasi otsida. Kõige vähem tohib süüdistada antud juhul last, kes alles elama õppis," leiab Valeri.