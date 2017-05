Kloordioksiidi ravimina propageerimisega avalikkuse tähelepanu pälvinud Janika Veski vaatas möödunud nädalal oma koduaknast välja ja nägi seal lendamas drooni, mille kaamera filmis tema maja: tegu oli "Kuuuurija" saate mehitamata lennuriistaga.

Saate autor Katrin Lust on juba seitse kuud uurinud, kuidas Janika Veski soetas endale võileivahinna eest maja. "Tegime Pirital sellest kinnistust droonivõtteid, et televaataja saaks paremini aru, kus see kinnistu asub ja miks ta nii kallis on," selgitas ta.

Võtted tehtud, lahkus Lust Piritalt, kuid tema kaastöötajad jäid veel võttekohale drooni kokku pakkima, kui jalgrattal ilmus välja Janika Veski.

"Kuuuurija" režissöör Alar Niilov meenutab, et naine oli silmanähtavalt ärritunud ja nimetas droonikaameraga filmimist Masti tänava kohal rünnakuks tema vastu. "Ja teda olevat häirinud droonimees koguni füüsiliselt," ütleb Niilov.