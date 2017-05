Peterburis üllatusid linlased, kui laupäeva hommikul olid Neeval seisnud ja paraadiks valmistunud sõjalaevad kadunud. Internetiportaal Fontanka teatas, et Kroonlinnastki on sõjalaevad teadmata suunas merele läinud. Eile teatas kaitseministeeriumilt asjatult vastust oodanud Fontanka, et tõenäoliselt oli laevastikus äratanud paanika Ühendriikide moodsaima hävitaja Carney saabumine Gdanski lahte. Peterburi paraadile tulnud sõjalaevad olid sõjamoonaga varustamata, esmalt sõideti Kroonlinna, kus palavikulise kiiruga öö läbi moona peale laaditi. Seejärel sõideti Kroonlinnast välja. Üks laevastiku ohvitsere ütles portaalile, et laevade hargnemine merele on igapäevataktika juhul, kui on karta raketilööki. Careney pardal on ka tiibraketid Tomahawk, millega tema sõsarlaev äsja tulistas Süüria armee lennuväebaasi otse Venemaa õhukaitse nina all, mis ei suutnud rünnaku tõrjumiseks sõrmegi liigutada. Fontanka andmeil tulid pühapäevaks Kotlini juurde tagasi korvett Stoiki, mis viivitamatult avas ka oma pardal oleva õhtutõrjesüsteemi, ja väike allveelaevatõrjealus Urengoi.

Fontanka kirjutab, et suures paanikahoos jäetakse tänavu Peterburis laevastikuparaad 9. mail hoopiski ära. Uudist toetab ka raadiojaam Ehho Moskvõ, märkides, et paraadi ei sa pidada, kui Venemaa vetele on lähenenud USA hävitaja ning neli NATO sõjalaeva seisab 11. maini Liepajas. Ehho Moskvõ andmeil on paanika peamine põhjus selles, et Carney kannab 90 kõige uuemat tüüpi Tomahawki, mis on radaritele peaaegu nähtamatud juba ainuüksi sellepärast, et lendavad vaid viie meetri kõrgusel maapinna kohal. See olnud peamiseks põhjuseks, miks Süürias ei tulnud nende tiibrakettide tõkestamisest midagi välja ning tõenäoliselt ei suudeta neid peatada ka siis, kui NATO-l tekiks mõte Venemaad rünnata.

Samal ajal märgib Fontanka, et Carney ilmumine ei tekitanud mingit paanikat Balti laevastiku peabaasis Kaliningradi oblastis. Teadmata on, kust portaal võttis andmed hävitaja saabumisest Venemaa piiri äärde, sest eile veel oli viimaseks ametlikuks märkmeks tema kohta, et 3. mail lõpetas hävitaja visiidi Amsterdami. Carney seisab tavaliselt ühena neljast Aegis süsteemiga varustatud hävitajast USA Rota mereväebaasis Hispaanias.