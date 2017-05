Teine aktuaalne probleemidering kerkis üles seoses meie hiljutise vasakpoolse riigipöördega – kui nii nimetada riigivalitsemise radikaalse orientatsiooni muutumist paremalt vasakule. Vasakpoolsed on alati silma paistnud laiahaardeliste, rahalise katteta plaanide poolest. Nad on Nikita Hruštšovi tüüpi riigijuhid, kes kuulutavad, et nende põlvkonnale saab osaks elada kommunismis. Toetudes lihtsale tööinimesele ja mitte mingil juhul ettevõtjatele ehk buržuidele, jagavad nad raha, mida pole olemas. Valitsuse omapärane kooslus nostalgitseb tsentraalse juhtimise aegade järele ehk on asunud koostama viisaastakuplaani. Kuid see praktika kukkus teatavasti mõnikümmend aastat tagasi läbi. Siis rõõmustas kogu rahvas. Nüüd rõõmustab vox populi seltskond, et tsentraalne plaanimine koputab taas uksele.

Meie ajakirjanduses on praegu kaks väga olulist aruteluteemat. Esimene on universaalne ja kasutatav aastaid. Selle nimi on Rail Baltic. Kiirraudtee temaatika kuulub Eestis valdkonda, kus mis tahes konstruktiivsele ettevõtmisele tekib oponendiks jõuline vastasleer, keda saab murda vaid valitseja vastuvaidlemist välistava otsusega. Seda on meil hakatud nimetama hõlmikpuu sündroomiks.

Meie majanduselu korraldamine peaks olema usaldusväärsete inimeste kätes. Seetõttu on õigustatud ootus, et tuleb hea tulemus. Eesti majanduselu korraldavat kollektiivi juhib majandusmagister Jüri Ratas, tema käealusteks on filosoof Jevgeni Ossinovski, ajaloolane Kadri Simson, bridžimeister Sven Sester, usuteadust õppinud Margus Tsahkna ja ärijuhtimisega kokku puutunud Urve Palo. Inimesi igale maitsele. Igaüks kokku puutunud nii rubla kui ka krooniga ja kui avab rahakoti, siis pilk hellitab eurosid.

Teisalt paistab juba välja, et meiegi ajal ministri ameti pidaja on oma loomult sama universaalne kui nõukogude ajal oli parteilist karjääri tegev treial-günekoloogi universaalse haardega nomenklatuurne seltsimees, kes võis juhtida keda ja mida tahes. Nii ministeeriumi, parteikomiteed, teatrit, teadusasutust, tööstusettevõtet, haiglat või juurviljabaasi. Meiegi poliitik on ettur malelaual ja sobib mis tahes ametikohale. Kui asja ei tunne, küll siis parteikaaslased toetavad ja vigu siluvad.

Kuidas lappida eelarveauke?

Küsite, mis ma selle jutuga tahan öelda? Aga seda, et eelarvet võib puudujäägiga koostada ja seda on ka tehtud, kui on lootus, et auk saab jooksvalt lapitud ja puuduva raha ettevõtjad ja materiaalsete väärtuste tootjad oma tööviljakuse tõusuga katavad. Siis pole puudujäägiga koostatud eelarve eriti ohtlik. Isegi siis, kui selgub, et raha ei tule. Siis saab eelarvet kärpida, sedagi on sageli tehtud. Praegu on aga aeg, kui valitsus tahab end paremast küljest näidata. See on valus, kui paistab välja, et antud lubadused on raskesti täidetavad ja oma valijaid tuleb nöörida.

Eelarveaukude lappimine ei pea toimuma eelmiste valitsuste kogutud reservide arvelt. See ei näe hea välja. Reserviraha läheb vaja siis, kui päevakorrale tuleb vilets rahvusvaheline konjunktuur ja ähvardav majanduslangus. Praegu seda ohtu ei ole. Eesti ettevõtjatel on hakanud asjad laabuma ka väljaspool riigipiire. Naabritelgi, meie peamistel majanduspartneritel, läheb majandusega kenasti. Tähendab, reserve peab hoopiski suurendama. Masust tulime ju suuresti puhta nahaga välja just kogutud reservide arvel.

Eelarve puudujääki ei ole mõistlik katta ka kohalike ettevõtjate ja võimalike välismaiste investorite ahistamisega. See maksab valusalt kätte. Nad orienteerivad oma tegevuse sinna, kus valitsus ettevõtjat austab. Meenutage, mis juhtus meist palju suurema majandusega Kreekaga. Meie, omadega hästi hakkama saanud ja kiidetud väike Euroopa kaunitar, ulatasime Kreekale oma abikäe. Kreeka oma sirtaki ja muretu argipäevaga ei tohi hoiatusena silme eest kaduda. Ja veel, eelarve puudujääki on väga pahatahtlik katta jooksva maksude ja aktsiiside tõstmisega. See pahandab nii valijaid kui ka ettevõtjad. Ei maksa lörtsida üldist ettevõtluskliimat, mis tundub praegu olevat niigi sama ebameeldiv kui oli aprilliilm.

Ka laenu võtmine on riskantne, ehkki seda tehakse. Edukad on need laenuvõtjad, kes laenuraha teenima panevad. Lähim edukas eeskuju on Läti. Kuid need, kes kasutavad laenu aukude lappimiseks, võtavad oma järeltulijatelt suure tüki tegutsemisvabadust. Ehk meenub, lugupeetud valitsejad, miks on paljudel meie inimestel suur mure kiirlaenufirmadelt tarbimiseks võetud raha tagasimaksmisega. Sama juhtub ka laenu võtnud riigiga. Ei maksa argumenteerida, et laenuprotsent on sobivalt madal. Seegi protsent tuleb teenida ja koos laenatud summaga liigkasuvõtjale tagasi maksta. Vaid puruvaestele Aafrika ja Aasia riikidele antakse vahel laenusid andeks. Meie aga oleme teel viie Euroopa rikkama riigi hulka, seda loosungit pole ka Jüri Ratas seinalt maha võtnud.