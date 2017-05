Lääne prefektuuri operatiivjuht Kaido Kõplas sõnas, et kontrollimisel tuvastati mehel ka väärteoks kvalifitseeruv joove, mis oli tema enda sõnul ka põgenemise põhjuseks. „Eriti kahetsusväärseks teeb juhtumi see, et mehel oli ka kaasreisija, 31-aastane naine, kes vaid päev varem mootorrattaga sõites liiklusõnnetusse sattus,“ tõdes operatiivjuht.