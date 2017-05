Esmaspäeval saab vastuse arupärimine õiguskantslerile poliitilise välireklaami piirangutega kaasneva olukorra kohta seoses kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks. Eesti Vabaerakonna (EVE) saadikud küsisid õiguskantslerilt, kas enne kohalikke valimisi saab selgeks, milline välireklaam on lubatud ja milline mitte.

Arupärimine tulenes riigikogu liikme Artur Talviku ning politsei- ja piirivalveameti kohtuvaidlusest Talviku autole paigutatud 2015. aasta Riigikogu valimiskampaania kleepsude üle. Tallinna ringkonnakohus otsustas veebruaris, et poliitilise välireklaami piirang on osaliselt põhiseadusvastane. Otsus on nüüd riigikohtu menetluses, Õiguskantsler on oma sellekohases arvamuses riigikohtule teemat laiendanud öeldes, et piirang tuleks maha võtta kogu vallasvaral ja see peaks laienema ka europarlamendi ja kohalike valimiste raamesse.

EVE seisab poliitilise konkurentsi tagamise ja raha osakaalu vähendamise eest poliitilises võitluses, valimiste samastamine suurte plakatite ja kommertsreklaamiga ei ole mõistlik. "Aktuaalse Kaamera" uudistesaates nimetati ringkonnakohtu otsust vaese poliitiku võiduks, Artur Talviku arvates on otsus demokraatia võit. Otsuses seisab „...poliitilise välireklaami keeld isiklikul sõiduautol ei vähenda raha osakaalu tähtsust valmiskampaanias ega suurenda sisulise poliitilise argumentatsiooni osakaalu valimiskampaanias...vaid vastupidi, võib seda hoopis suurendada, sundides kandideerivat isikut valima kulukamate reklaamiviiside hulgast meedias, soosides nii rohkem rahalisi võimalusi omavat kandidaati.“

Saadikud küsivad nüüd "Kas praegu kehtivad kampaaniapiirangud koosmõjus erakondade ja kandidaatide rahastamise korraga tagavad kandideerijatele võrdsed võimalused või loovad Teie hinnangul mõnele lubamatuid eeliseid?"

Õiguskantsler vastab arupärimisele esmaspäeval riigikogu täiskogu istungil algusega kell 15 ja seda saab jälgida ka riigikogu veebilehe kaudu.