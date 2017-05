Terrorirühmitus Boko Haram vabastab väljavahetuse käigus kümneid tüdrukuid, kes üle kolme aasta tagasi Nigeerias Chiboki linnast ära rööviti.

Selline teade tuli täna Nigeeria presidendilt, kes ütles, et tüdrukud pääsevad vahetuse käigus, kus vastutasuks lastakse kinni peetud Boko Harami liikmeid vabadusse, vahendab The New York Times.

Kui vahetus probleemideta sujub, saab sellest suurim läbimurre kaheksa aastat kestnud sõjas. Boko Haram on islamistlik terrorirühmitus, mis on Lääne-Aafrikas rüüstanud, tapnud ja röövinud ning sundinud miljoneid oma kodudest põgenema.

President Muhammadu Buhari pressiesindaja sõnul otsustas Nigeeria valitsus peale pikki läbirääkimisi 82 tüdruku päästmiseks mõned Boko Harami liikmed vabadusse lasta.

''Predident on korduvalt väljendanud oma pühendumust #ChibokGirls turvaliseks päästmiseks. Sama käib kõikide teiste Boko Harami pantvangide kohta,'' kõlas teates, vihjates sotsiaalmeedias tüdrukute heaks algatatud kampaaniale.

Umbes kolm aastat tagasi rööviti Chiboki linnast peaaegu 300 tüdrukut, kes sellel ajal koolis eksamiteks valmistusid. See juhtum tõmbas Boko Haramile laiemat tähelepanu ja tüdrukute päästmiseks algatati kampaania, millega ühines mitmeid rahvusvaheliselt prominentseid inimesi, kes tüdrukute vabastamist nõudsid. Nende hulgas oli ka tolle aja USA esileedi Michelle Obama.

Boko Harami liider Abubakar Shekau ei lasnud end sellest kõigutada ja lubas röövitud neiud abielude kaudu maha müüa, kuna tüdrukud olid nende orjad.

''Me paneme nad alates üheksandast eluaastast mehele,'' ähvardas ta.

Praeguseks on 22 tüdrukut päästetud ja peale vahetuskaupa jääb veel üle 100 tüdruku Boko Harami pantvangideks. Pääsenud teavad rääkida, et mitmed tüdrukud on sünnituste käigus surnud.

Röövitud tüdrukud peavad koristama, süüa tegema ja lapsi saama. Lapseootel naisi, beebiga emasid ja lapsi on sunnitud enesetapupommitajatena enda elule lõppu tegema.