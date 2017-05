Tartu Jooksumaratoni favoriit ja eelmise aasta võitja Ibrahim Mukunga Wachira startis ilma numbrita ja sokkides, kuid võitis sellegipoolest.

Tuli välja, et keegi, kes pidi talle asjad tooma, jäi tulemata. Kolm minutit enne starti läks Wachira oma murega korraldajate juurde ja need hõikasid mikrofonis, kas kellelgi number 7 tosse oleks laenata.

Selgus, et ei olnud. See aga ei morjendanud Wachirat ja võttis stardipaugu kõlades hoo üles sokkis ja ilma numbrita.

Kui esialgu näitas Tartu Jooksumaratoni otsetulemuste leht, et keenialane saavutas teise koha, siis praeguseks on selgunud, et keegi sokkis aafriklast ei edestanud.

Vaatamata sellele oli Õhtulehe reporteri hinnangul juba 12. kilomeetril asfaltil joostes kõigist tükk maad ees. Tartu Jooksumaratoni kodulehel on näha, et mees võitis maratoni lõpuks ajalga 1:13:23.