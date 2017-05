Samas aga on eelnõus välja toodud, et terrorismi ei olegi võimalik täiesti lõplikult võita.

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Michael Antoni sõnul proovib administratsioon USA riikliku julgeoleku strateegiat värske pilguga vaadata. Tema sõnul ei ole taolist strateegiat alates 2011. aastast kaalutud.

Uue eelnõu eesmärk on Antoni sõnul Ühendriiki, selle rahvast ja huvisid terroristide ähvarduste ja viha eest kaitsta.

''See uus strateegia tõstab esile teostatavaid ja realistlikke eesmärke ning juhtpõhimõtteid,'' lisas ta.

Äärmusliku islamismi vastu võitlemine oli üks Trumpi eelmise aasta presidendivalimiste kampaania suurimaid punkte.

Kuigi eelnõu esimene ja juhtiv printsiip on lubadus alati oma riiki, rahvast, huvisid ja liitlasi terrorismi eest kaitsta, on eelnõu üheks eesmärgiks ka oma liitlastele rohkem vastutust anda. Ameerika Ühendriigid on terrorismivastast võitlus kuni 2011. aastast juhtinud ja eelnõus on vähe detaile selle kohta, kuidas suunata vastutust teistele riikidele, mis ei ole sõjaliselt jõult sama võimekad.

Eelnõus mainitakse vähe inimõigusi, head juhendamist ja teisi ''pehmeid'' võtteid, millega Washington on minevikus teistel riikidel aidanud oma piirides äärmusliku liiikumise levikut ära hoida.