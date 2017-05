Kaksikud

Kaksikutes liikuva Marsi kvadraat Neptuuniga võib esile tuua segaseid asjaolusid, mis häirivad sinu töid ja tegemisi. Samas oled tavalisest tundlikum ja võid kogeda müstilisi elamusi.

Vähk

Täiskuu vibratsioonid võivad sind muuta ülitundlikuks ja kergesti ärrituvaks. Hoia tervist ning hoidu juhututvustest. Keegi võib näidata end sulle tavatust küljest. Ettevaatust ohtlike ainete ja tehnikaga!

Lõvi

Päeva märksõnadeks võiksid olla kiirus ja efektiivsus. Suudad keskenduda kõige olulisemale ning seega oma töödes ja tegemistes kiiresti edasi liikuda. Kuid hoidu (armu)kadedusest!

Neitsi

Mõni su mõte on raske kui kivi, rõhudes ja painates su meelt. Kuid mõni mõte võib olla ka kaalukas ja kasulik. Aeg sobib kaineks ja analüütiliseks tegevuseks, pikaajaliseks planeerimiseks.

Kaalud

Täiskuu mõjul kipud eriti praktilistes asjades nägema asju vales proportsioonis. Sulle võib tunduda, et vajad mingit asja, ilma milleta sa elada ei saa. Kui selle lõpuks ostad, võid aga pettuda.

Skorpion

Kuu on veel kuni kella 19.59-ni veel Skorpionis. Püüa olla sallivam, mitte nii nõudlik kõige ja kõigi suhtes! Sinu märkused võivad rikkuda kellegi tuju. Oled ka ise teiste negatiivse hoiaku suhtes vastuvõtlik.

Ambur

Võimalik, et segunevad vaimsed ja füüsilised energiad, mis muudavad suhte või lihtsalt kohtumise vägagi kummaliseks või lihtsalt mitmeplaaniliseks ja sümbolistlikuks. 19.59 – Kuu Amburis.

Kaljukits

Võiksid tähelepanu alla võtta selle, mis sulle pinget ja naudingut pakub. Keskendu sellele, mida sa südamest tahad teha. Ja siin võid avastada uue suurepärase võimaluse.

Veevalaja

Pead end üleval nagu kuningas, kellelt on äsja just valitsuskepp käest rebitud. Millegipärast kipud arvama, et sulle on rohkem lubatud kui teistele. Kuid armuasjus oled edukas.

Kalad