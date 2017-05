Kaksikud

Päev soosib meditatiivset meeleolu, rahulikku iseendaga olemist. Vaikuses võivad sind külastada geniaalsed mõttesähvatused – kirjuta need kindlasti üles!

Vähk

Sulle tundub, et sinu ettevõtmised vajuvad kuidagi ära ning sa pole suuteline neid kontrolli all hoidma. Rohkem optimismi! Külasta mõnda lõõpivat lõuapoolikut või ürita ise nalja visata!

Lõvi

Otsid tähelepanu. Võid aga selleks valida üsnagi kummalise tee - näiteks kurdad kogu aeg oma tervise üle. Kui oled kiirustav ja hooletu, võibki su tervis kannatada. Ehete ja riiete ostmiseks ebasobiv päev.

Neitsi

Kindel, läbiproovitud ja tuttav tegevus on täna sulle meele järele. Naudid stabiilsust ja lihtsaid olukordi. Tunned, et pind jalge all on tugev. Seega - üks nautimist väärt päev!

Kaalud

Kodu, pere või lihtsalt majapidamisega seonduv sobib hästi päeva võngetega. Aga päev sobib kenasti ka kõigeks, mis seoses välismaa, reisimise ja õpingutega.

Skorpion

Valitsevad seisud loovad tundliku ja romantilise meeleolu. Paraku ei jäeta sulle eriti võimalust selle meeleseisundi nautimiseks, kuna olmelised tüütud pisiasjad nõuavad endaga tegelemist.

Ambur

Seis võimendab sinus olevaid soove ja varjatud ihasid. Kirglikkus ühes või teises vormis tõuseb esile. Iha ja viha võivad kohad vahetada. Päev sobib ka mänguliseks tegevuseks.

Kaljukits

8.37 – Kuu Kaljukitses. Su loomus on hetkel pisut kammitsetud ja sa tunned, et vajaksid väikest lohutust. Me arvame sageli, et lohutuseks võib olla vaid teine inimene, kuid selleks võib olla ka me endi teine (iseloomu)pool.

Veevalaja

Ajahetkes on paju vaimu stimuleerivat. Samas tundub see kõik nii lihtne ja loomulik, et sul ei jää muud üle kui vaid imestada. Samas võib olla probleeme tehnika, eriti transpordivahendiga.

Kalad