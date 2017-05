Alates tänasest tiheneb bussiliiklus Tallinna ja Tartu vahel.



Bussiettevõte Lux Express lisab alates tänasest Tallinn-Tartu busside sõidugraafikusse kaks uut igapäevast väljumist. Uued väljumised lisanduvad Tallinn-Tartu suunal kell 22.00 ja Tartu-Tallinn suunal kell 10.30.



Uute väljumiste lisandumine on seotud suurenenud nõudluse ja reisijate arvu kasvuga. Ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis suurenes reisijate arv Tallinn-Tartu liinil võrreldes aasta varasemaga 24% võrra.



Siiski ületab reisijate nõudlus kvaliteetse bussitranspordi järele Tallinn-Tartu liinil jätkuvalt ettevõtte võimalusi ja seetõttu tehakse tippkoormusega aegadel ka lisaväljumisi. Lisabusside teekond ja sõidugraafik on põhibussiga samad ning see tähendab, et samal kellaajal väljub bussijaamast ühe bussi asemel kaks.



Lux Express kasutab Tallinn-Tartu liinil lennundusest tuttavat paindlikku hinnastamist, mis tähendab et bussipileti hind sõltub ostuhetkest, väljumise nõudlusest ja kliendi sõiduharjumusest tulenevast lojaalsussoodustusest.