President Kersti Kaljulaid osaleb täna 35. Tartu Jooksumaratoni 23 km distantsil.



Oma sportliku eluviisi poolest tuntud president Kersti Kaljulaid on ka varem paljudel jooksumaratonidel osalenud.

"Aktiivne eluviis ja värskes õhus liikumine on kõige parem tervisekindlustus. Kui seda teha veel üheskoos sõpradega, on tulemuseks alati hea tuju ja suurepärane enesetunne,“ kommenteeris president Kaljulaid otsust Tartu Jooksumaratonil startida.



2. mai seisuga on 35. Tartu Jooksumaratoni põhidistantsidele registreerunuid kokku 3355, neist 1496 just 23 km distantsile.