Rootsi kuningapere on sajandeid võinud oma turvalisuse tagamise valvuritele usaldada, kuid valvurid on kimpus uue tüütusega, milleks on pisikesed aga vihased merelinnud. Eriti hulluks lähevad lood räusktiirude pesitsusajal, mil nad kõige rohkem sinistes vormides valvureid ründavad. Peamiseks probleemiks on see, et räusktiirud on looduskaitse all.

Tulemusena küsib palee luba 10 valvurite patrulli lähedal pesitsevat räusktiiru lasta. Räusktiirud. (MOHAMMED AL-SHAIKH)

''Me proovime seda probleemi kõige valutumal viisil lahendada,'' kommenteeris palee ülevaataja Stefan Wirtén Rootsi väljaandele Expressen. ''Me oleme proovinud kõiki teisi meetodeid, mis meile pähe on tulnud ja see on tõesti meie viimane võimalus. Valvurid on mitu korda meie poole pöördunud selle probleemiga, mis on nende jaoks päris suur,'' lisas ta. Stockholmi ornitoloogia selts ei pea aga sellist lahendust õigeks.