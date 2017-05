MTÜ Eesti Euroopa Liikumine nõukogu valis üksmeelselt tänavuseks aasta eurooplaseks endise sotsiaalministri, praeguse Tartu Ülikooli emeriitprofessori ning sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni aseesimehe Euroopa Parlamendis Marju Lauristini.

MTÜ hinnangul on Marju Lauristin kogenud poliitik, kel on Brüsseli kogemusi mitme aasta jagu ning kes on tegutsenud järjekindlalt Eesti hüvanguks.

„Tänu tema tööle on meie riigi kaalukus Euroopa Parlamendis oluliselt tõusnud,“ kommenteeris žürii valikut Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige Riivo Sinijärv.