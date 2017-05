Eurovisioni võitja saab lisaks surematule aule ja kuulsusele ka vägeva klaasist võidukarika. Tänavuse võitja karikas on nüüd jõudnud võistluspaika.

Võidutrofee on klaasist ning fännidel on tänavu võimalus omale soetada ka selle miniversioon, mille hind on küll päris krõbe - lausa 250 eurot. Neid päris kõigile küll ei jagu - nimelt tehti neid vaid 200 tükki.